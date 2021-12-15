سالم الدوسري؟ لاعب بالهلال يطالب بالاحتراف الخارجي

أكدت تقارير إعلامية، على أن لاعبًا بصفوف نادي الهلال، طالب إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل، بالحصول على فرصة للاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة.

الهلال يستعد لمواجهة نظيره النصر عصر الخميس، باللقاء المؤجل من الجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

لاعب بالهلال يطالب بالاحتراف الخارجي:

كشف الإعلامي الرياضي وليد الصيعري، عن أن إدارة الهلال تلقت طلبًا من أحد لاعبي الفريق الأزرق، بمنحه الفرصة من أجل الاحتراف الخارجي عن طريق الإعارة.

وكتب الصيعري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن تقدم لاعبًا بنادي الهلال بطلب من أجل الاحتراف.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لاعب هلالي يبلغ إدارة ناديه بمنحه الفرصة للاحتراف في الخارج عن طريق الإعارة".

ورد على الصيعري عددًا من الجماهير، حيث يؤكد البعض أن اللاعب هو سالم الدوسري، والبعض الآخر يشير إلى أن اللاعب هو الشاب عبد الله الحمدان.

لاعب هلالي يبلغ ادارة ناديه بمنحه الفرصة للاحتراف في الخارج عن طريق الاعارة — وليد الصيعري (@waleedalsaiary) December 15, 2021

الهلال يجدد عقد سالم الدوسري:

وأعلن نادي الهلال اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد سالم الدوسري جناح الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة، في ظل اقتراب انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

الهلال لم ينتظر حتى دخول سالم الدوسري للفترة الحرة خلال شهر يناير القادم، ونجح في إقناعه بتجديد عقده لمدة 3 مواسم مقبلة، لينتهي عقده في صيف 2025.

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