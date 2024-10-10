إنذار طبي لسالم الدوسري وثنائي النصر بـ"الإصابة" أمام اليابان .. وأفضل موعد لعودة سلطان الغنام!

قبل قمة الجوهرة المشعة بين السعودية واليابان..

في ظل ضغط المباريات المتواصل، وتعرض عدد من اللاعبين للإصابات، آخرهم سلطان الغنام، ظهير النصر، بات نجوم المنتخب السعودي مهددين بمطاردة شبح الإصابة، وسط دخول الأخضر مرحلة حاسمة في رحلة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب السعودي، لمواجهة اليابان، على ملعب الجوهرة المشعة، مساء اليوم، في الجولة الثالثة من الدور الثالث، في تصفيات كأس العالم 2026، على أن يلتقي الأخضر بنظيره البحريني على ذات الملعب، يوم الثلاثاء المُقبل، في الجولة الرابعة.

وفي هذا السياق، وجه المختصّ بالإصابات الرياضية راكان الوابل، عبر برنامج "المنتصف"، رسالة تحذير إلى سالم الدوسري، قائد الهلال، وثنائي النصر، عبد الرحمن غريب وعبد الله الخيبري، بالمعاناة من الضغوط البدنية الكبيرة، في ظل كثرة المباريات، بعد مشاركتهم في 11 مباراة مع فرقهم منذ بداية الموسم، قائلًا إن المشاركة ستضيف حملًا كبيرًا - بدنيًا ونفسيًا -، كما أن لاعب كرة القدم الذي يشارك في 1000 ساعة، كمباريات وتدريب، يكون أكثر عرضة من الآخرين بـ6 أضعاف، وفق دراسة عالمية، داعيًا نحو ضرورة وجود طريقة ممنهجة للاستشفاء، قبل وأثناء، وما بعد المباراة.

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وتابع "قرأت دراسة ثانية، تؤكد أن أكتوبر هو شهر الإصابة بالرباط الصليبي، والمدافعون هم الأكثر عرضة لذلك، بسبب جفاف الجو وتأثير حرارته على الجسد، والأكثر تعرضًا للإصابة تكون في أولى 15 دقيقة من المباراة".

وتطرق الوابل للحديث عن إصابة سلطان الغنام، في مفصل القدم، التي أبعدته عن معسكر المنتخب السعودي في مدينة جدة، قائلًا "الإصابة قوية بعض الشيء، وبناءً على المعطيات، ومركزه وعدد مشاركاته أساسيًا مع المنتخب، فإنه في أفضل الأحوال، يمكنه العودة بعد 3 أسابيع، ولابد من الإعداد البدني الجيد، والتركيز على نقاط ضعف اللاعب، كما يمكن استخدام اللاصق الطبي لتثبيت كاحل اللاعب وعدم تفاقم إصابته".

واستهل منتخب السعودية، مشواره في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، بالتعادل مع إندونيسيا (1-1) بالجوهرة المشعة، والفوز على الصين في داليان، بنتيجة (2-1)، ضمن المجموعة الثالثة.