"سالم الدوسري قمر النجوم!" .. سامي الجابر يكشف عن "السر الحقيقي" للهجوم على قائد الهلال

اللاعب يتعرض للهجوم الأشرس في مسيرته الكروية..

دافع سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن النجم الدولي سالم الدوسري؛ بعد حملة الانتقادات العنيفة التي يتعرض لها، منذ عدة أيام.

الدوسري وعلى الرغم من تألقه مع ناديه الهلال، إلا أنه يقدم مستويات "غير جيدة" مع المنتخب السعودي؛ ليتعرض لهجومٍ عنيف للغاية، وسط مطالبات باعتزاله اللعب دوليًا.

وعن ذلك يقول الجابر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "في الثلاث سنوات الأخيرة، التي حضر فيها نجوم عالميين، لينثرون إبداعاتهم في الدوري السعودي.. كان ولايزال سالم؛ هو (قمر) هذه النجوم".

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واعتبر أسطورة الكرة السعودية أن الهجوم الذي يتعرض له نجم وقائد الهلال؛ ليس إلا "حقدًا" عليه، بسبب قيادته الفريق الأزرق لتحقيق البطولة تلو الأخرى، وهزيمة المنافسين المباشرين.

وزعم سامي الجابر بأن معارضي سالم الدوسري، استغلوا نتائج المنتخب الوطني السيئة، وإهدار اللاعب "ركلة جزاء" في مباراة البحرين؛ ليسنوا سهامهم ضده فقط، وليس بهدف الدفاع عن مصلحة الأخضر السعودي.

جدير بالذكر أن سالم أهدر "ركلة جزاء"، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0) بين السعودية والبحرين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.