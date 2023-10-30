سالم الدوسري: حُرِمت من جائزة "أفضل لاعب آسيوي" في السنوات الماضية

تصريحات سالم الدوسري استعدادًا لحفل "أفضل لاعب آسيوي"

أعرب النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن سعادته الكبيرة بـ"الترشح" لجائزة أفضل لاعب آسيوي، لعام 2023.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن يوم الغد الثلاثاء، الفائز بجائزة "أفضل لاعب داخل القارة"، والتي يتنافس عليها كل من سالم الدوسري والقطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي.

وقال سالم في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الإثنين: "وجودي في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب آسيوي داخل القارة؛ أتى بعد عمل وجهد.. أدين بالفضل لكل زملائي في المنتخب والنادي".

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واعتبر نجم نادي الهلال، أنه كان يستحق التتويج بـ"أفضل لاعب آسيوي"، خلال السنوات الماضية؛ إلا أن الحظ وقف في وجهه، عندما تم إلغاء الجائزة؛ بسبب انتشار جائحة "كورونا".

وتمنى سالم الدوسري، أن يتوج بـ"الجائز" لأول مرة في تاريخه، يوم الغد؛ من أجل أن يقوم بإهدائها إلى المملكة العربية السعودية بـ"الكامل".

وفي نهاية حديثه.. أشاد سالم بـ"التطور" الكبير التي تشهده الكرة السعودية؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى النصر، والساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا للهلال؛ قائلًا: "هذه الصفقات ستساهم في وصول دوري روشن إلى مراكز متقدمة عالميًا".

جدير بالذكر أن الدوسري البالغ من العمر 32 سنة، سجل 14 هدفًا وصنع 2 آخرين، خلال 33 مباراة رسمية مع الزعيم الهلالي ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في عام 2023، متوّجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.