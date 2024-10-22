"سالم الدوسري الأفضل في آسيا" .. جيسوس يُفسر تغيير كوليبالي أمام العين ويكشف خططه بشأن نيمار

الهلال هزم العين بعد مباراة درامية

أشاد جورج جيسوس المدير الفني للهلال السعودي كثيرًا بلاعب الفريق، سالم الدوسري، واصفًا إياه بالأفضل في آسيا، كما فسر، خلال المؤتمر الصحفي بعد الفوز على العين الإماراتي 5-4، تغييره للمدافع خاليدو كوليبالي خلال الشوط الثاني.

الفريق السعودي هزم مستضيفه، حامل لقب دوري أبطال آسيا النخبة، في قمة الجولة الثالثة من البطولة القارية، وقد فاجأ جيسوس الجميع بإخراج المدافع السنغالي من الملعب عند الدقيقة الـ69 مستبدلًا إياه بالسعودي حسان تمبكتي.

المدرب البرتغالي فسر تغييره بخوفه من حصول كوليبالي على بطاقة صفراء ثانية تؤدي إلى طرده من الملعب، حيث كان قد حصل على الأول عند الدقيقة الـ20 من المباراة، مضيفًا خلال تصريحاته بعد اللقاء، حسبما نقلت صحيفة الرياضية السعودية، "أخرجت كوليبالي بسبب حصوله على بطاقة صفراء أدت إلى شعوره بالضغط، وواجهنا موقفًا معقدًا بعد طرد البليهي".

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وأضاف حول المباراة "كانت مباراة صعبة، احتاجت منا إلى بذل مجهودات بدنية وذهنية وتكتيكية، أمام فريق مميز جدًا"، قبل أن يُشيد بنجمه السعودي ويصفه بالأفضل في آسيا، حيث قال "سالم الدوسري هو الأفضل في آسيا، وساعدنا كثيرًا بالحل الفردي".

وأخيرًا شرح جيسوس خططه الخاصة بشأن البرازيلي نيمار، والذي لعب مع الهلال عدة دقائق أمام العين للمرة الأولى بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل عام تقريبًا، حيث قال "أدخلته والفريق متقدم، حتى يستغل المساحات التي تركها الخصم، لكن نقص الصفوف أدى إلى تغيير الشكل. نيمار يحتاج إلى التدرج في المشاركة حتى يصل إلى أعلى جاهزية".