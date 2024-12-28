بعد الإطاحة بالعراق من كأس الخليج .. سالم الدوسري يرد على تصريحات يونس محمود!

سالم الدوسري يتحدث عن عودته لتسديد ركلات جزاء المنتخب السعودي..

أعرب سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، عن سعادته الغامرة، بفوز الأخضر على العراق، وحجز مقعد في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، قائلًا إن هذا مكان المنتخب في القمة.

وسجل الدوسري هدفًا من علامة الجزاء، ليقود المنتخب السعودي للفوز بنتيجة (3-1)، وإقصاء العراق، حامل اللقب، من كأس الخليج، من قلب ملعب جابر الأحمد الدولي، فيما تأهل الأخضر إلى نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع سلطنة عمان.

وقال الدوسري، عبر فضائية SSC، "الحمد لله على الانتصار والتأهل، وهذا مكان المنتخب السعودي في القمة، لا يزال طموحنا عاليًا، لم نأت لمجرد المشاركة، أو الخروج من دور المجموعات، كلنا أمل، وهدفنا واضح، النهائي وكاس البطولة".

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وردّ الدوسري، الذي توج بجائزة رجل المباراة، على تصريحات يونس محمود، نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، التي أطلقها قبل المواجهة، قائلًا "ليس لنا دخل فيما يحدث خارج الملعب، هذه كرة القدم، وعلينا ما هو داخل الملعب فقط، وتصريح يونس محمود لم يؤثر فيّ ولو بنسبة 1%، لقد رأيت المنتخب السعودي كان هادئًا في المباراة، ودوري داخل الملعب أن أؤدي كرة القدم لمدة 90 دقيقة، وعلينا العمل أكثر من أجل الشعب السعودي".

وكان يونس محمود قد أثار استياء الجماهير السعودية، بشأن ضحكته من فكرة منافسة المنتخب السعودي على لقب كأس الخليج، فيما استدرك بأن هذا هدف جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، كما تحدث محمود بعد ذلك، قائلًا إن موقفًا طريفًا دفعه للضحك، ولم يقصد الإساءة من منتخب السعودية، رافضًا الاعتذار عن تلك الواقعة.

وعن معاناته من إهدار ركلات الجزاء، وتركه مهمة التنفيذ لمصعب الجوير في المباراتين الماضيتين، ومن ثم عودته لتنفيذ الجزائيات في مباراة العراق، قال الدوسري "لا مشكلة عندي فيمن يسدد ركلة الجزاء، المهم أن يكون منتخبنا في القمة، المصلحة واحدة، وهي المنتخب السعودي".