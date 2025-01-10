سالم الدوسري يربك حسابات الهلال .. وجيسوس يعوّض ميتروفيتش بـ"لاعب صاعد" أمام العروبة

3 غيابات في صفوف الهلال قبل مباراة العروبة..

تلقى البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضربة موجعة، بعد تأكد غياب سالم الدوسري، قائد الفريق، عن مباراة العروبة، والمقررة على ملعب جامعة الجوف، مساء السبت، ضمن حساب الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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وتعرض سالم الدوسري، للإصابة في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي شهدت خروج الهلال بركلات الترجيح، بعد التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في الوقت الأصلي والإضافي.

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وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن الجهاز الطبي بالهلال، أوصى باستبعاد الدوسري من مباراة العروبة، من أجل إراحته، بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة، حيث أجرى سالم فحوصات طبية في عيادة النادي، الخميس.

وفي سياق متصل، يغيب الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، عن لقاء العروبة، بعد الإعلان عن إصابته في العضلة الخلفية، وغيابه لمدة 3 أسابيع، حيث عانى من الإصابة أيضًا في كلاسيكو الاتحاد، ليغيب ميتروفيتش بجانب سالم الدوسري وياسر الشهراني عن سفر بعثة الفريق.

وقال الإعلامي عبد الإله المرحوم، عبر منصة (إكس)، إن جيسوس قرر استدعاء المهاجم الشاب، تركي الغميل، صاحب الـ19 عامًا، هداف درجة الشباب، والذي سافر برفقة بعثة الهلال، من أجل تعويض نقص القائمة، من سالم الدوسري وميتروفيتش.

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ويحتل الهلال وصافة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 34 نقطة، ليبتعد بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر، بينما يأتي العروبة في المركز الثالث عشر، برصيد 13 نقطة.