ردًا على نيوم ورفض العرض الأول .. الهلال يتحرك لتأمين بقاء سالم الدوسري بمبلغ "لا يمكن رفضه"

سالم الدوسري رفض العرض الأول لهذا السبب..

تواصل إدارة نادي الهلال، تحركاتها من أجل ضمان بقاء سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم، والمُتوج خلال الساعات الماضية بجائزة الرياضي المُفضل من حفل صناع الترفيه Joy Awards.

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ودخل سالم الدوسري "33 عامًا"، الفترة الحرة في عقده مع الهلال، الذي ينتهي في يونيو المُقبل، فيما ذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن سالم رفض العرض الأول المُقدم من أجل تجديد عقده، بعدما عرضت الإدارة على اللاعب التجديد لموسم رياضي واحد، حتى يونيو 2026، حيث ردّ الدوسري باشتراط زيادة عدد سنوات العقد الجديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكر برنامج "سبورت سنتر"، بأن آخر عروض الهلال لتجديد عقد سالم الدوسري، لمدة موسم واحد، مقابل 7 ملايين دولار، أي ما يوازي 26 مليون ريال، فيما ينتظر معرفة موقف اللاعب، بشأن الموافقة أو الرفض، أو النظر في العروض الأخرى مثل نيوم، في الأيام المُقبلة.

ويعد سالم الدوسري مطلوبًا من قِبل ناديين في الدرجتين الأولى والثانية، فيما يطمح الهلال نحو بقاء "نجمه الأول"، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو.

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وشارك سالم الدوسري في 24 مباراة مع الهلال، منذ انطلاق الموسم الجاري، والذي استهله بقيادة الأزرق للتتويج بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، فيما تمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 9 تمريرات حاسمة.