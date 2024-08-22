تحدى كريستيانو رونالدو وتقمص دور ليونيل ميسي! .. سالم الدوسري يعلن عن نفسه "الماعز الجديد"

ماذا فعل سالم الدوسري؟..

مصطلح "جوت" أو "الماعز" انتشر بشكل كبير عن لاعبي كرة القدم، خلال الفترة الماضية؛ ودائمًا ما يقترن بالأسطورتين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

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و"جوت" هي اختصار لجملة إنجليزية تعني "الأعظم على مر العصور"؛ لذلك يتم التقاط صور باستمرار لرونالدو وتحديدًا ميسي مع "الماعز"، لإثبات أفضليتهما على جميع أساطير كرة القدم عبر التاريخ.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويبدو أن النجم السعودي الدولي سالم الدوسري، جناح نادي الهلال، حرص على اقتحام هذا الصراع الشرس بين رونالدو وميسي؛ وذلك من خلال نشره صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات".

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سالم ظهر في هذه الصورة التي نشرها عبر حسابه بـ"سناب شات"، مساء اليوم الخميس، وهو يحمل "ماعز" في يديه؛ في إشارة إلى أنه الأفضل على الإطلاق.

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وتوقيت هذه الصورة بالذات؛ يأتي مع الأيام الصعبة التي يعيشها رونالدو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ عقب خسارة البطولة تلو الأخرى لمصلحة "الغريم" الهلالي، وآخرها كأس السوبر السعودي، في مطلع الأسبوع الجاري.

المثير في الأمر أن الكثيرين يرون بأن سالم الدوسري، هو أفضل لاعب داخل القارة الآسيوية حاليًا؛ مع تصنيف البعض له بأنه الأفضل في تاريخ المملكة العربية السعودية بالكامل.