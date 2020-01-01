هل يرحل سالم الدوسري من الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2020؟

صرح سالم الدوسري نجم الهلال بتلقيه عروض من الدوري الإنجليزي في مقابلة مع راديو إم بي سي، فهل يرحل من الهلال مع بداية سوق انتقالات صيف 2020؟

أحمد رضوان | تويتر

منذ بداية مسيرته لفت سالم الدوسري الأنظار، ولا عجب في ذلك، فقد تدرب مع كبار الكرة السعودية وهو في المراحل السنية على غرار الاتحاد والشباب والفيصلي قبل أن يستقر في الهلال الذي قدمه كهدية للمنتخب السعودي في عام 2011.

كانت بداية نجم الزعيم مع الفريق الأول على مستوى الأندية التي ارتدى أقمصتها في صغره، حيث شارك لأول مرة بالقميص الأزرق في ديربي الرياض ضد العالمي كبديل في آخر 18 دقيقة من عمر المباراة، ونجح في تسجيل هدف فريقه الثالث بعد أن كان متقدم على فارس نجد بهدفين نظيفين.

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استدعاه المدرب فرانك ريكارد لتمثيل المنتخب السعودي لأول مرة في تصفيات كأس العالم 2014، وكانت مباراة سالم الدوسري الأولى مع الأخضر ضد أستراليا وكالعادة نجح في تقديم أوراق اعتماده، وقدم أداء مميز توجه بتسجيل أحد هدفي الصقور في شباك الكونغر الذي فاز باللقاء 4-2.

أصبح الدوسري واحدًا من القوام الأساسي للهلال ومنتخب السعودية بعد ذلك، وواصل إبهار المناصرين ومثل رعبًا للمنافسين خاصةً في الدوري السعودي الذي يعرفه معظم أنديته جيدًا، وكان أحد جنود الموج الأزرق دائمًا في اجتياح البطولات المحلية والقارية، والتي كانت آخرها دوري أبطال آسيا 2019.

مع توقف النشاط في المملكة العربية السعودية هذه الأيام وقرب موعد فتح باب سوق الانتقالات المعتاد في كل عام، خرجت بعض الأخبار التي تشير إلى غموض في مستقبل سالم الدوسري مع الهلال ، ووصل بعضها إلى احتمالية رحيله مع بداية الميركاتو.

بعد ذلك خرج النجم السعودي بتصريحات لراديو إم بي سي زادت التكهنات في احتمالية رحيله، فما هي هذه التصريحات؟ وهل يرحل الدوسري مع نهاية الموسم؟

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ما هي تصريحات سالم الدوسري لراديو إم بي سي؟

تحدث سالم الدوسري في الكثير من الجوانب خلال حواره مع راديو MBC، لكن هناك جزء أشعر محبي الهلال بالخطر من فقدان نجمهم السعودي الأول، وأحد أبناء الفريق وواحد من الركائز الرئيسية للتشكل الأساسي للأزرق.

أكد نجم الزعيم أنه لن يرحل في سوق الانتقالات الصيفية القادمة إلا بتلقيه عروض خارجية، حيث شدد أن في هذه الحالة سيكون قراره هو تحقيق حلم الاحتراف في الخارج الذي يراوده منذ الصغر.

وفي سؤال له عن وجود عروض احترافية قال الدوسري: "إذا تلقيت أي عرض خارجي، سأرحل، والجمهور الهلالي لن يغضب من ذلك، فهم إذا رأوا ما يستحق خوضي هذه التجربة، لن يمانعوا".

وأضاف: "لا أريد الحديث عن العروض التي أمتلكها حاليًا، تحسبًا لعدم حدوثها، أنتظر الوصول لهدفي وبعد ذلك أتحدث عنه، لكن ما يمكنني قوله حاليًا أنني لدي عرض من الدوري الإنجليزي الممتاز ".

تصريحات سالم الدوسري كاملةً لراديو MBC

هل يرحل سالم الدوسري من الهلال؟

لا توجد إجابة قاطعة لهذا السؤال في الوقت الحالي، لكن يمكننا تتبع أخبار انتقالات اللاعبين في الهلال هذه الأيام ونبحث معًا عن إجابة.

منذ أيام أشارات تقارير صحفية تركية إلى أن الزعيم يرغب في التعاقد مع أنتوني نواكيمي لاعب طرابزون سبور، وأن هذا التحرك من الأزرق أثار أزمة بين جدران النادي.

وادعت الصحيفة أن سالم الدوسري عبر عن غضبه الشديد بسبب تفاوض بطل دوري أبطال آسيا مع النيجيري، حيث أنه يلعب في مركز الجناح الأيسر المحجوز باسم نجم المنتخب السعودي منذ سنوات، وأكدت أيضًا أنه هدد بالرحيل إن تمت الصفقة.

ما هو عمر سالم الدوسري؟ وكيف كانت تجربة احترافه مع فياريال؟

ولد سالم الدوسري في مدينة جدة في 19 أغسطس 1991، أي أنه سيكمل عامه التاسع والعشرون خلال أربعة أشهر.

قد يكون عامل السن عائق أمام نجم الهلال للاحتراف في الدوري الإنجليزي أو غيره في الدوريات الأوروبية، وذلك بسبب مشكلة التكيف وتفضيل الأندية في القارة العجوز جلب لاعبين في مقتبل العمر من القارات الأخرى.

لكن هناك نقطة مضيئة في مشوار الدوسري قد تساعد في حل هاتين المشكلتين، وهي رحلة احترافه في فياريال قبيل كأس العالم 2018.

انضم صاحب الـ29 عامًا للغواصات الصفراء على سبيل الإعارة من الهلال في الفترة بين يناير ويونيو 2018، وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة وقتها بين هيئة الرياضة السعودية والرابطة الإسبانية المحترفة.

تحدث سالم الدوسري لـMBC عن تجربة احترافه مع فياريال وقال: "كانت فترة وجيزة وليست بيدي، خضت معهم مباراة ضد ريال مدريد نزلت في الشوط الثاني والنتيجة تشير إلى 2-0 للملكي، وانتهت المباراة 2-2، وبعد اللقاء وجدت تحية من الجمهور الإسباني، وتفاجأت بذلك، لأن الدوري السعودي معروف على مستوى الشرق الأوسط، لكن عالميًا غير معروف، فعدنا وجدت التحية وهم لا يعرفونني من قبل سعدت كثيرًا، وبعدها فاوضني رئيس النادي للبقاء، قلت له تحدث بصفة رسمية مع الهلال ".