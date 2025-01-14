"فريق درجة ثانية يخطط لضمه" .. سالم الدوسري يرفض عرض الهلال ويشترط!

اللاعب كتب التاريخ مع فريق الهلال الأول على مدار 14 سنة..

يبدو أن مسؤولي نادي الهلال، سيكون عليهم بذل جهد كبير في الفترة القادمة؛ من أجل الحفاظ على النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

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الدوسري البالغ من العمر 33 سنة، يرتبط بعقد مع الفريق الهلالي حتى 30 يونيو 2025؛ حيث دخل "الفترة الحرة" مع بداية شهر يناير الجاري، والتي تسمح له بالتفاوض مع أي نادٍ آخر، دون العودة إلى إدارة الزعيم.

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وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الثلاثاء، رفض سالم "العرض الأول" المقدم من نادي الهلال؛ لتجديد عقده مع الفريق.

الصحيفة كشفت عن أن الإدارة الهلالية عرضت على سالم الدوسري، تجديد عقده لمدة موسم رياضي واحد فقط حتى 30 يونيو 2026؛ وهو الأمر الذي رفضه اللاعب، حيث اشترط زيادة عدد السنوات.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي نادي الهلال، يستعدون لتقديم عرض جديد إلى اللاعب ووكيل أعماله؛ في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، في أسرع وقتٍ ممكن.

ومع عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.. يتابع ناديان سعوديان تطورات مستقبل سالم مع الهلال؛ استعدادًا للدخول في مفاوضات معه، والحصول على توقيعه.

وأوضحت "الرياضية" أن هذين الناديين، من الدرجتين "الأولى والثانية" في السعودية، حيث يُعرف عنهما التعاقدات الكبيرة في الفترة الأخيرة؛ دون ذكر اسميهما.

جدير بالذكر أن سالم الدوسري أحد أبناء نادي الهلال، الذين تدرجوا في مختلف الفئات السنية، قبل تصعيده للفريق الأول عام 2011؛ حيث لم يُغادر أسوار هذا الكيان العملاق، إلا في تجربة احترافية قصيرة مع فياريال الإسباني، في الفترة من يناير إلى يونيو 2018.