هل كانت تسديدة الهدف مقصودة؟ وبماذا وعد الوليد بن طلال؟ سالم الدوسري يُجيب

هدف قاتل للهلال ضد الرائد

خطف الهلال انتصارًا ثمينًا جدًا ومتأخرًا على ضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء اليوم في الرياض، وذلك بهدف قاتل من سالم الدوسري أحرزه عند الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

الهلال تقدم بهدف ياسر الشهراني لكنه تعرض لمأزق كبير في المباراة بطرد مدافعه علي البليهي، وقد استطاع الرائد الوصول لهدف التعادل من ركلة جزاء سددها بنجاح كريم البركاوي بعد الطرد بخمس دقائق، وفيما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل أخطأ عز الدين دوخة حارس مرمى الضيوف بسذاجة كبيرة في التصدي لتسديدة الدوسري من كرة ثابتة ودخل هو والكرة إلى المرمى ليُهدي الفوز والنقاط الكاملة للزعيم.

الدوسري فاجأ الجميع وسدد الكرة الثابتة مباشرة نحو المرمى بدلًا من تمريرها عرضيًا رغم بُعد المسافة، وقد أثارت تسديدته الجدل في السوشيال ميديا إن كانت مقصودة أم مجرد صدفة، اللاعب السعودي حسم هذا الجدل بالتأكيد على أنه تعمد التسديد استغلالًا لتقدم حارس المرمى.

إذ قال للقنوات الرياضية السعودية "انتصار وثلاث نقاط مهمة للهلال، المباراة كانت صعبة وإن كنا قد سيطرنا عليها حتى بعد طرد البليهي، تسديدة الهدف كانت مقصودة لأني لاحظت تقدم حارس المرمى وكذلك ساعد الهواء على ذهابها للمرمى، حالفني التوفيق هنا".

أضاف حول اللقاء "الهلال كان مسيطرًا على اللقاء لكن الطرد أربك حساباتنا قليلًا، إلا أننا نجحنا بعدها في إدارة المباراة، الهلال فريق بطل لا يستسلم حتى الدقيقة الأخيرة".

وأوضح الدوسري أخيرًا أنه وعد الأمير الوليد بن طلال بإحراز هدف وإهدائه له عقب المباراة، بقوله "كنت في مقابلة مع الأمير وليد بن طلال وقد طلب مني ألا أنساه إن سجلت، والحمد لله لقد سجلت الهدف وأهديه له".

يُشار إلى أن الانتصار رفع رصيد الهلال إلى النقطة الـ42 لينجح في تقليص الفارق مع الشباب في الصدارة إلى 3 نقاط.