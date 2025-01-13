فيديو | "سالم الدوسري نجا من هذا الأمر!" .. تطورات جديدة في إصابة نجم الهلال

اللاعب غاب عن مباراة الهلال والعروبة الماضية..

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات مهمة في "إصابة" النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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سالم البالغ من العمر 33 سنة، تعرض لإصابة في "العضلة الضامة"، خلال خسارة الهلال من الاتحاد بـ"ركلات الجزاء"، مساء يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025.

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وفي هذا السياق.. نشر الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين؛ يظهر الدوسري وهو يتدرب في "صالة الألعاب الرياضية" بنادي الهلال.

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الشهراني علق على هذا المقطع؛ قائلًا: "عودة سالم الدوسري للتدريبات في الصالة الرياضية؛ بعد 5 أيام من الإصابة في (العضلة الضامة)".

وأشار أخصائي العلاج الطبيعي إلى تغريدة سابقة تحدث فيها عن إصابة اللاعب؛ للتأكيد على أن عودته للتدرب في الصالة الرياضية، يعني أنه كان يُعاني من "إجهاد في العضلة الضامة" فقط، ونجاته بذلك من "التمزق" الذي كان سيبعده عن الملاعب، لأسبوعين على الأقل.

أيضًا وتأكيدًا لما ذكره الشهراني.. أعلن نادي الهلال لاحقًا وعبر بيانٍ رسمي، مشاركة سالم الدوسري في التدريبات الجماعية، والمناورة الفنية التي فرضها جورج جيسوس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن الهلال استعاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الفوز (5-0) على العروبة، مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 14؛ ليصل إلى النقطة 37، متفوقًا على الاتحاد "الوصيف"، بفارق الأهداف فقط.