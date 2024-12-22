النهاية تقترب .. مفاجأة كبرى في إصرار سالم الدوسري على المشاركة مع المنتخب السعودي بخليجي 26

هل يفعلها التورنيدو؟!

ظن الكثيرون أن إصرار سالم الدوسري؛ قائد المنتخب السعودي، على المشاركة في كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26"، يأتي بدافع الرد على التشكيك في وطنيته الذي يحاصره، لكن يبدو أن وراء الكواليس ما هو أكبر من ذلك.

التورنيدو يعاني حاليًا من كسور خفيفة في الوجه، تعرض لها خلال مشاركته مع الهلال أمام الرائد في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية تعافيه خلال البطولة الخليجية والدفع به، رغم أنه بدأ المشاركة في التدريبات.

وبحسب التقارير السعودية فإن الدوسري أصر على مرافقة بعثة الأخضر في الكويت، وهو الطلب الذي استجاب له المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وهو ما فسره البعض أن اللاعب يريد نفي عنه تهمة التقصير مع المنتخب السعودي التي تلاحقه من بعض الإعلاميين، الذين يرون أنه لا يقدم على المستوى الدولي نفس المستوى الذي يظهر به مع الزعيم، بل أن منهم من اتهمه بالتهرب من بعض معسكرات الأخضر.

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لكن طلال الغامدي؛ مراسل برنامج "صدى الملاعب" في الكويت فجر مفاجأة كبرى عن أن رغبة صاحب الـ33 عامًا في المشاركة نابعة من كونها آخر ظهور له في كأس الخليج العربي.

المراسل لم يوضح ما إذا كان التورنيدو سيعلق حذاءه دوليًا قبل عام 2026 أم أن الأمر سيقتصر عن الاعتذار عن المشاركة في البطولات الدولية خارج أجندة الاتحاد الدولي "فيفا"، خاصةً وأن المنتخب السعودي ينافس حاليًا للتأهل لكأس العالم 2026.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع التقارير التي تتحدث عن إقامة كأس الخليج 2026 "خليجي 27" في العاصمة السعودية "الرياض"، استعدادًا لاستضافة كأس آسيا 2027.

يذكر أن أول ظهور للدوسري مع المنتخب السعودي الأول كان في فبراير 2012، بينما كان في عمر الـ22، ومنذ ذلك الحين، خاض 85 مباراة، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع خمسة آخرين، فيما لم يتوج بأي بطولة.