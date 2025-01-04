"حس يا سالم" .. رسالة قوية إلى نجوم المنتخب السعودي بعد تتويج البحرين بخليجي 26

انتقاد لنجوم الأخضر بعد تتويج البحرين بكأس الخليج

توج المنتخب البحريني ببطولة كأس الخليج "خليجي 26" التي أقيمت بالكويت، بعد التفوق على نظيره العماني بالنهائي، ليوجه الإعلامي محمد العنزي رسالة قوية إلى نجوم المنتخب السعودي.

وحوّل منتخب البحرين تأخره من 1-0 لعمان، إلى الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب جابر الأحمد الدولي.

ونشر العنزي تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، قارن فيها بين المنتخبين السعودي والبحريني بعد تتويج الأخير باللقب الخليجي.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "نهائي رائع وممتع، ذهبت البطولة لمن يستحق منتخب البحرين، شكرًا البحرين وعمان، وشكرًا للكويت على التنظيم الجميل".

وأضاف: "وبخصوص منتخبنا نقول: حس يا ياسر منتخب بميزانية قليلة حقق البطولة، حس يا سالم لاعب كمحمد مرهون جلب الذهب لبلده".