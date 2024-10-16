"سالم الدوسري كان مفتاح تعادلنا مع السعودية" .. مدرب البحرين يصب البنزين على نار انتقادات نجم الهلال

الأخضر لم يخرج سوى بنقطة التعادل من مواجهة الجوهرة المشعة

صب دراجان تالاييتش المدير الفني لمنتخب البحرين البنزين على نار الانتقادات الموجهة لنجم المنتخب السعودي، سالم الدوسري، بوصفه مفتاح العودة إلى الديار بنقطة التعادل من مواجهة الأخضر في جدة ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

الجمهور السعودي وصل إلى ذروة غضبه من نتائج المنتخب بعد الخسارة أمام اليابان والتعادل المخيب مع البحرين في آخر جولتين، وخاصة الخروج بنقطتين فقط من المباريات الثلاثة التي أقيمت في السعودية، وقد نال نجم الهلال النصيب الأكبر من ذلك الغضب لإهداره ركلتي جزاء أمام أندونيسيا والبحرين، حتى أن أحد الإعلاميين طالبه بالاعتزال الدولي.

تالاييتش لم يتطرق لركلة الجزاء المهدرة من الدوسري، بل أوضح أن نجاح لاعبي البحرين في إيقافه قلل من خطورة الأخضر الهجومية إلى النصف، واصفًا اللاعب بأنه يُعادل نصف قوة المنتخب السعودي.

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وأضاف، حسبما نقلت صحيفة الرياضية السعودية، حول خطته السرية للخروج بنقطة من جدة "لا توجد خطة سرية، كان لدينا تركيز كامل على إيقاف سالم الدوسري، لأنه يشكل 50 في المئة من قوة المنتخب السعودي، وهذا ما فعلناه، واللاعبون بذلوا مجهودًا وفيرًا طيلة المباراة".

المدرب الكرواتي اختلف مع نظيره الإيطالي، روبرتو مانشيني، المدير الفني للسعودية حول حديثه عن المرشحين للتأهل بجانب اليابان مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث قال "

مانشيني ذكر أن المنافسة على المركز الثاني محصورة بين أستراليا والسعودية، لكننا شاهدنا للتو فوز الصين، وأيضًا تعادل البحرين، وهذا يدل على قوة المنافسة من الجميع".