سالم الدوسري "الأفضل في تاريخ الهلال" .. استغل أزمة كورونا وحطم أسطورة ياسر القحطاني الآسيوية

سالم الدوسري يكتب التاريخ في نادي الهلال

دخل النجم الدولي سالم الدوسري، تاريخ نادي الهلال السعودي من أوسع الأبواب؛ خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم، أمام نساجي الإيراني.

سالم سجل هدفًا في شباك نساجي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأصبح الدوسري بعد هز شباك الفريق الإيراني، في مباراة الليلة؛ هداف الزعيم الهلالي، في مسابقة دوري أبطال آسيا، عبر التاريخ.

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ويملك النجم الدولي السعودي الكبير، 19 هدفًا مع الهلال في المسابقة القارية، خلال 87 مباراة، متجاوزًا الأسطورة ياسر القحطاني، صاحب الـ18 هدفًا في 61 لقاءً.

ومن ناحيته.. يملك المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، 17 هدفًا مع نادي الهلال، في 16 مباراة بمسابقة دوري أبطال آسيا؛ وذلك بعد إلغاء الأهداف التي سجلها في نسخة عام 2020.

جوميز سجل 3 أهداف في نسحة 2020، والتي تم إلغاء جميع نتائج الهلال فيها؛ بعد استبعاد الفريق من المسابقة؛ بسبب إصابة العديد من لاعبيه وقتها، بفيروس "كورونا".