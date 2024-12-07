فيديو | وسط قلق وخوف من الجميع .. سالم الدوسري يتعرض لإصابة "مرعبة" ويُغادر لقاء الهلال والرائد!

شاهد الإصابة القوية التي تعرض لها سالم الدوسري قائد الهلال

تعرض سالم الدوسري جناح وقائد نادي الهلال لإصابة قوية في الرأس، أثارت القلق والرعب بين الجماهير واللاعبين المتواجدين داخل الملعب، خلال مواجهة فريقه ضد الرائد.

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ويستضيف الهلال نظيره الرائد على ملعب المملكة أرينا في الرياض، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وشهدت الدقيقة 67 من زمن المباراة، تدخل باندفاع قوي من جانب سالم الدوسري في كرة مشتركة مع أحد مدافعي الرائد، ليسقط على الأرض بشكل "مرعب".

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وعلى الفور توجه جميع اللاعبين نحو سالم الدوسري، وسط مطالبة من حكم المباراة بدخول الجهاز الطبي لنادي الهلال، من أجل إسعاف نجم الزعيم.

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وظهرت علامات القلق والخوف على وجه الجماهير واللاعبين، بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها الدوسري، ليتم استبداله بخروجه ونزول محمد القحطاني بدلًا منه.