الدوسري تعرض لإصابة أبعدته عن الأخضر

أكد الناقد الرياضي، عماد السالمي، أن هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي أخطأ باستدعاء محمد القحطاني لتعويض سالم الدوسري في قائمة الأخضر لمواجهة أستراليا وأندونيسيا ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

المدرب الفرنسي كان قد قرر استبعاد جناح الهلال من قائمة المنتخب بعد تعرضه للإصابة في مفصل القدم، أثناء مشاركته في مباراة الهلال والاتفاق، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وقد استدعى بدلًا منه زميله القحطاني الذي يعيش بداية موسم جيدة جدًا مع ناديه.

السالمي اتفق مع أحد مشاهدي برنامج "أكشن مع وليد" حول خطأ تعويض الدوسري بالقحطاني، مشيرًا إلى أن الأفضل كان استدعاء عبد الرحمن غريب نجم النصر خاصة أنه الوحيد الذي يُجيد اللعب في خانة الجناح الأيسر.

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إذ قال "هو رأي رينارد في النهاية ولكني أتفق مع المشاهد أنه أخطأ في قراره، أنا أختلف معه، عبد الرحمن غريب يلعب في خانة الدوسري وكان يجب دعوته للمنتخب، أعتقد أنه سيضطر في النهاية لإشراك فراس البريكان في الجناح الأيسر".

يُشار إلى أن المنتخب السعودي لم يجمع سوى 4 نقاط من مبارياته الأربعة في التصفيات، حيث تعادل مع أندونيسيا والبحرين وخسر أمام اليابان وفاز على الصين.