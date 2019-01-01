هالاند يحدد مطالبه المالية للانتقال إلى لايبزيج

ما هو الراتب الذي يطلبه هالاند؟

حدد إيرلينج هالاند، لاعب سالزبورج، المبلغ المطلوب للموافقة على الانضمام إلى صفوف لايبزيج خلال سوق انتقالات يناير.

هالاند اجتمع مع إدارة لايبزيج وبورسيا دورتموند للتفاوض حول إمكانية ارتداء قميص أحد الفريقين في يناير.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أنّ هالاند طلب من لايبزيج الحصول على راتب سنوي يصل إلى 8 ملايين يورو أي 8 أضعاف ما يحصل عليه حاليًا.

وأوضحت أنّ متصدر الدوري الألماني بعد 16 جولة قد يجد صعوبة في دفع هذا المبلغ مما يدفع بوروسيا دورتموند لمحاولة حسم الصفقة.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أنّ لايبزيج يمتلك أفضلية التعاقد مع هالاند بشرط جزائي يصل إلى 30.2 مليون يورو فقط مما يجعل الفريق الألماني الأقرب للحصول على اللاعب في الصيف المقبل.

ولكن، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، نفى المدير الرياضي وجود هذا البند بقوله: "لا نمنح أبدًا أفضلية لفريق على الآخر للتعاقد مع أحد اللاعبين. هذا الأمر لم يحدث من قبل ولن يحدث أبدًا".

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أنّ سالزبورج حدد مبلغ 100 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب لأي نادٍ يقرر التعاقد معه.

وتشير المصادر إلى أنّ مانشستر يونايتد هو الاقرب لضمه في ظل تشجيع والده للنادي الإنجليزي كما أثارت زيارة الوالد لمقر تدريبات الشياطين الحمر المزيد من الشكوك.

وبجانب مانشستر يونايتد، فإن ريال مدريد ويوفنتوس يرغبان في الحصول على خدمات اللاعب كما أنّ برشلونة كان يراقب المهاجم الشاب ولكنّه انسحب من المفاوضات.