"لسنا مثلهم" .. نجم ليفربول يعلق على سخرية مشجع من إصابة ساكا

جدال مثير على منصة إكس

لم يقف إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، صامتًا أمام سجال بين المشجعين على منصة إكس، حيث تدخل بشكل إيجابي تمامًا يُحسب له.

بداية القصة كانت بتعرض كانوتي للإصابة خلال مواجهة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا نهاية نوفمبر الماضي، وهي الإصابة التي أبعدته عن اللعب حتى الآن، ومن المتوقع عودته خلال العام القادم.

أحد مشجعي آرسنال كان قد نشر صورة للاعب وهو مصاب وتمنى أن تكون إصابته خطيرة، ليرد أحد مشجعي ليفربول عليه مؤخرًا بعد إصابة باكايوكو ساكا ساخرًا منه ومذكرًا إياه بما كتب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هنا تدخل كانوتي وطلب من مشجع ناديه أن يتوقف عن ذلك، قائلًا "نحن لسنا مثلهم، لا نتمنى الضرر لأحد. عمومًا، أتمنى أن نُحقق فوزًا كبيرًا اليوم".

متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي يخوض مساء اليوم مباراة صعبة خارج ملعبه، حيث سيُواجه توتنهام في لندن ضمن الجولة الـ17 من المسابقة.