ساكاي: لا أستطيع التعامل مع سرعة تمريرات إنييستا

جوتوكو ساكاي يتحدث عن فترته في اللعب مع إنييستا في نادي فيسيل كوبي الياباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب جوتوكو ساكاي نجم منتخب اليابان وفريق فيسيل كوبي عن سعادته باللعب لجوار النجم الإسباني أندريس إنييستا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق يتطور بشكل واضح بسبب وجود الرسام في صفوف النادي.

وقال ساكاي: "إنييستا ليس الشخص الذي يطلب أي شيء ممن حوله لو أراد شيئًا يذهب ليقوم به بنفسه في الملعب".

وأضاف: "في الواقع بعض الأحيان بعدما بدأت التدرب معه كنت لا أستطيع التعامل مع تمريراته، وفكرت كيف يمكن لتمريرة أن تكون بتلك السرعة".

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وأكمل: "وقتها كان يعتذر لي لكن من الواضح أنني كنت المخطيء في ذلك الموقف وطلبت منه الاستمرار في لعب تلك الكرات لي".

واختتم: "لديه طريقة لعب تجعل كل من حوله مشارك في اللعب ويظهر لنا كيف نلعب كرة القدم خاصة الشباب في الفريق، بالنسبة لي هناك العديد من الأمور التي أسعى دومًا لسؤاله عنها".

جدير بالذكر أن إنييستا كان قد انضم لصفوف فيسيل كوبي الياباني قبل حالي ١٦ شهرًا قادمًا من برشلونة عقب مسيرة ناجحة رفقة البلوجرانا.