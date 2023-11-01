سافيتش يهزم نجم النصر .. سيطرة هلالية على جوائز "الأفضل" في دوري روشن

الكشف عن الفائزين بجوائز الأفضل في دوري روشن السعودي

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أعلنت الرابطة السعودية المحترفة، مساء اليوم الأربعاء، عن الفائزين بجوائز "الأفضل" في مسابقة دوري روشن 2023-2024، عن شهر أكتوبر.

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الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، برصيد 29 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "الوصيف".

وسيطر الزعيم الهلالي، على جوائز "الأفضل" في شهر أكتوبر؛ من خلال مدربه البرتغالي جورج جيسوس، ونجمه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وحارسه المغربي ياسين بونو.

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وفاز جيسوس، بجائزة أفضل مدرب عن شهر أكتوبر؛ حيث واصل حفاظه على سجله خاليًا من الهزائم، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال - حتى الآن -.

ومن ناحيته.. حصل بونو على جائزة أفضل حارس مرمى؛ حيث لم تهتز شباكه خلال شهر أكتوبر، في منافسات دوري روشن السعودي.

أما سافيتش.. توّج بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي، عن شهر أكتوبر؛ بعد أن تمكن من تسجيل 3 أهداف في ثلاث مباريات، متفوقًا على البرازيلي أندرسون تاليسكا "النصر"، والفرنسي جورج نكودو "ضمك"، والأرجنتيني لوكاس زيلارايان "الفتح".

ولم يفرط الهلال، سوى في جائزة واحدة فقط بشهر أكتوبر؛ وهي أفضل لاعب واعد، والتي تحصل عليها عباس الحسن، لاعب نادي الفتح.

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