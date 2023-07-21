سافيتش يكشف "سرًا مضحكًا" عن علي البليهي .. وكواليس انتقاله إلى الهلال

سافيتش يفتح قلبه بعد الانتقال إلى نادي الهلال

كشف النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، كواليس انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال أعلن التعاقد مع سافيتش، منذ أيام قليلة، قادمًا من صفوف نادي لاتسيو الإيطالي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام العالمية بـ42 مليون يورو تقريبًا.

وأشار سافيتش في تصريحات مع المركز الإعلامي لنادي الهلال، إلى أنه كان يتواجد على الشاطئ، عندما تلقى اتصالًا من وكلائه، بشأن وصول عرض رسمي للعب في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال: "لم أعرف كيف أرد وقتها.. تحدثت مع عائلتي، والتي قررت بالإجماع، خوض تجرية جديدة، والموافقة على الانتقال إلى المملكة".

سجل في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات الدوري السعودي الآن

حمل تطبيق شاهد عبر آبل ستور وجوجل بلاي

وأعرب النجم الصربي، عن سعادته الكبيرة باستقبال الهلال الرائع، سواء من الإدارة أو اللاعبين أو الجماهير، مؤكدًا على رغبته في رد الجميل لهم، داخل المستطيل الأخضر.

وعن زملائه في الزعيم.. صرح ميلينكوفيتش سافيتش: "لا أعرف نطق أسماءهم بالكامل، فهو أمر صعب للغاية.. لكني تعلمت جزء منهم".

وتحدث سافيتش، عن علي البليهي وسعود عبد الحميد، ثنائي نادي الهلال؛ قائلًا: "البليهي يتحدث معي بالإنجليزية، ولكنه لا يجيدها أبدًا.. بينما سعود، يضحك على أي شيء، وفي أي وقت".

وأعلن سافيتش، اتفاقه مع البليهي، على تعليمه التحدث باللغة الإنجليزية، مقابل أن يقوم علي من ناحيته، بتعليمه اللغة العربية.

وفي النهاية.. تعهد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ببذل قصارى جهده في الملعب؛ لتعويض الموسم السيء في 2022-2023؛ خاصة أنه يعلم بأن الهلال، لا يقبل إلا بالقمة.