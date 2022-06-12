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"سافر لتجربة المقاعد" .. النصراويون يسخرون من وضع حمد الله في منتخب المغرب

زهيرة عادل
10:25 م غرينتش+3 6‏/12‏/2022
Abderrazak Hamdallah of Morocco.
النصراويون يعتبرونه "كمالة عدد" والاتحاديون يصفونه بـ"وجه الخير"

ما بين فرحة خالصة بصعود المنتخب المغربي لدور الثمانية من كأس العالم قطر 2022، وبين فرحة مخلوطة بسخرية، تابعت الجماهير السعودية التأهل التاريخي لأسود الأطلس.

أسود الأطلس صعدوا لأول مرة في تاريخ العرب، بعد التغلب على المنتخب الإسباني في ركلات الترجيح، بنتيجة 3-0. (طالع التفاصيل)

وشهدت هذه المباراة غياب المهاجم عبد الرزاق حمد الله؛ محترف الاتحاد السعودي، إذ اكتفى مدربه بإبقائه على مقاعد البدلاء.

وبشكل عام، وليد الركراكي؛ المدير الفني للمنتخب المغربي، دفع بالساطي في الثلاث مباريات الخاصة بدور المجموعات في الدقائق الأخيرة، إذ يعتمد على المهاجم يوسف النصيري بشكل دائم.

وضع حمد الله في منتخب المغرب سبب انقسامات في السعودية، إذ يحتفل الجمهور الاتحادي بتحقيق بلاده لهذا الإنجاز لأول مرة، في حضور عبد الرزاق، معتبرين إياه "وجه الخير".

وفي المقابل، سخر جمهور النصر؛ نادي حمد الله السابق، من وضعه في منتخب بلاده وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي، معتبرين إياه "كمالة عدد".

يذكر أن الخلافات بين جمهور النصر وحمد الله تعود لنوفمبر 2021، بعدما فسخ النادي عقده مع اللاعب لأسباب قانونية وانضباطية.

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