بعد ساعات من الرعب في منتخب الجزائر .. حسم مصير زميل رياض محرز!

حسم مصير نجم منتخب الجزائر في بطولة كأس إفريقيا

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عاش منتخب الجزائر، ساعات من الرعب؛ بعد إصابة نجمه إسماعيل بن ناصر، متوسط ميدان نادي ميلان الإيطالي، على هامش بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها كوتِ ديفوار على أراضيها، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.

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الجزائر التي تعادلت (1-1) مع أنجولا، تستعد لمواجهة بوركينا فاسو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وفي هذا السياق.. طمأن مراسل "الهداف" رضوان عنان، الجماهير الجزائرية؛ بشأن مصير ابن ناصر، بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها في التدريبات، يوم الجمعة.

عنان أكد على أن اللاعب تجاوز جميع الفحوصات الطبية التي خضع لها في الساعات الماضية، بإحدى المستشفيات؛ حيث تبين أنه لا يُعاني من أي مضاعفات.

وأشار المراسل الإعلامي، إلى أن إسماعيل بن ناصر، عاد إلى فندق إقامة منتخب الجزائر، وخضع لجلسة "التدليك" اليومية؛ ليصبح مبدئيًا تحت تصرف المدير الفني جمال بلماضي.

جدير بالذكر أن زملاء الساحر الجزائري رياض محرز، نجم النادي الأهلي السعودي، يحتلون المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد نقطة وحيدة فقط، بالتساوي مع أنجولا "الوصيفة"، وبفارق نقطتين عن بوركينا فاسو "المتصدرة".

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