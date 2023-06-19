ساعات الحسم في انتخابات النصر .. قائمة مسلي آل معمر تحت اختبار اللغة الإنجليزية

ساعات تفصل عشاق النصر عن معرفة مصير مسلي آل معمر وقائمته في الانتخابات

خضع 4 من أعضاء قائمة مسلي آل معمر، المرشحة في انتخابات مؤسسة نادي النصر "غير الربحية"، لاختبار اللغة الإنجليزية، خلال اليومين الماضيين.

وزارة الرياضة السعودية تلقت مجموعة من الطعون، في المدة القانونية المحددة، ضد 4 من أعضاء قائمة آل معمر؛ بحجة عدم تقديمهم شهادات، تثبت إجادتهم اللغة الإنجليزية؛ والتي تُعد إحدى الشروط الأساسية، للترشح في الانتاخابات.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، أخضعت لجنة الطعون والمخالفات في الوزارة، هذا الرباعي، لاختبارات اللغة الإنجليزية "قراءة وكتابة"، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن قائمة آل معمر.

وعلى جانب آخر.. طلبت اللجنة، من قائمة ثامر اليُمني، المرشحة في انتخابات النصر أيضًا، إثبات شرط امتلاك الأعضاء، خبرة لا تقل عن 3 أعوام، في المناصب التنفيذية والقيادية المنصوص عليه في المادة 13/1/ي، من اللائحة المنظمة لمؤسسات أعضاء الأندية.

