ساسي ووكيله يتكفلان بـ100 أسرة لمكافحة فيروس كورونا

ساسي يشارك في حملة مكافحة كورونا

شارك التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، في حملة الخير لمكافحة فيروس كورونا والتكفل ببعض الأسر المتضررة.

وانتشر تحدي الخير بين نجوم كرة القدم العربية خلال الفترة الأخيرة، بالتكفل ببعض الأسر المتضررة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال ساسي في فيديو نشره وكيل أعماله مهند عون، إنهم سيتكفلون بـ100 أسرة خلال الفترة المقبلة لمدة شهر من المتضررين من تفشي فيروس كورونا.

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وتحدى ساسي كلًا من نبيل معلول المدير الفني للمنتخب السوري وياسين مرياح وإيهاب المباركي وفخر الدين بن يوسف.

وضرب فيروس كورونا كرة القدم حول العالم وتم تأجيل جميع البطولات بنسبة كبيرة في جميع الأنحاء خوفًا على سلامة الجميع.

ويتواجد ساسي في تونس يقضي عطلته الذي حصل عليها الفريق بعد تجميد النشاط الرياضي في مصر.