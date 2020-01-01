ساسي: سعيد بمعسكر تونس واشتاق للجماهير

ساسي يتحدث عن أهمية التدريبات الجماعية

تحدث فرجاني ساسي نجم الزمالك والمنتخب التونسي، عن اشتياقه لعودة منافسات كرة القدم خلال الفترة الحالية بعد طول فترة التوقف.

وكان النشاط الرياضي توقف خلال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية في جميع أنحاء العالم.

وقال ساسي في تصريحات لبوابة "تونس الرقمية": "منذ الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي أعد لنا معسكرين، سعدت كثيرًا بهذه الخطوة، لأنني انتظر التدريبات الجماعية".

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وأضاف: "هذا المعسكر جاء في الوقت المناسب، لأن التدريبات الفردية لا تغني عن التدريبات الجماعية وسعيد بالعودة لأجواء المنتخب التونسي مرة أخرى".

وتابع ساسي: "أشتاق للجماهير بقوة ولعب المباريات، أرغب في العودة للعب كرة القدم مرة أخرى، وهناك مؤشرات لعودة المنافسات مرة أخرى".

ويعد ساسي من أبرز اللاعبين العرب في الوقت الحالي بمركز خط الوسط بعد ما قدمه مع الزمالك والمنتخب التونسي خلال الفترة الأخيرة.