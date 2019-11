ساسي بعد هزيمة مازيمبي: جميعنا ندعم ميتشو

دعم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، مدربه الصربي ميتشو المدير الفني للأبيض، بعد الهزيمة الأخيرة أمام مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة.

الزمالك سقط أمام مازيمبي بثلاثية، ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي أقيمت في الكونغو مساء اليوم.

ساسي قدم دعم كبير، باسم جميع اللاعبين في الفريق، للصربي ميتشو وأنهم يساندونه في جميع الأوقات خاصًة في المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق.

وقال ساسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل اللاعبين يدعمون المدرب ميتشو وسنبقى خلف ظهره".

All the players support Coach Micho and they are staying behind his back💪❤ pic.twitter.com/JwoL88w15W