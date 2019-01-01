ساسولو الإيطالي يستهدف خطف جيوفينكو من الهلال

جيوفينكو كان قد غادر دوري الدرجة الأولى الإيطالي في يناير 2015

ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية إيطالية رغبة نادي ساسولو في التعاقد مع اللاعب سيباستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحافة الإيطالية أن المفاوضات مُعقدة ولكن بالفعل إدارة ساسولو قدمت عرضًا رسميًا من أجل ضم اللاعب.

جيوفينكو كان قد غادر دوري الدرجة الأولى الإيطالي في يناير 2015، ثم خاض تجربة في كندا والسعودية، بالتحديد مع ناديي تورنتو والهلال.

وأكدت الصحافة أن اللاعب الإيطالي صاحب النجاحات الكبيرة في الدوري الأمريكي، والذي اللاعب الإيطالي الأول الذي يُسجل في بطولات دوري الأبطال في ثلاثة قارات مختلفة هدفًا هامًا لنادي ساسولو.

واعترفت الصحافة أن الحصول على اللاعب لن يكون سهلاً على الرغم من تقديم عرض رسمي لإدارة نادي الهلال.

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يُذكر أن جيوفينكو مُقيد مع الهلال في قائمة الفريق الآسيوية مما قد يُصعب من رحيله عن صفوف الزعيم بسبب صعوبة تعويضه حاليًا.