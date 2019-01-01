ساري يعلن غياب رونالدو عن مواجهة أتالانتا

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أعلن ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، أن نجمه كريستيانو رونالدو قد يغيب بنسبة كبيرة عن مواجهة الفريق القادمة أمام أتالانتا بسبب الإصابة.

رونالدو عانى من مشكلة بالركبة في آخر مواجهتين ليوفنتوس قبل التوقف الدولي، وجرى استبداله بسببها، ولكن شارك بشكل طبيعي مع البرتغال في الأيام الماضية بلقاءين.

وبدأ ساري مؤتمر لقاء أتالانتا بالحديث عن رونالدو: "أنا أدرب منذ سنة 90، قضيت حياتي مع الصراحة، الثلاثاء التقيت رونالدو وقال لي إن في اللقاء الثاني مع البرتغال شعر بالإجهاد".

وأضاف: "بنسبة 99 بالمائة رونالدو لن يكون حاضراً في لقاء الغد، ساندرو سيغيب، ولكن الوضع ليس بالسوء الذي جاء به التقرير من البرازيل، رابيو مصاب، وكوادرادو تلقى صدمة بالظهر، أما بيانيتش فجاهز وكذلك ماتويدي الذي يعاني من بعض الألم".

وواصل المدرب: "أتالانتا فريق صعب ومجهد، وكما قال جوارديولا اللعب معهم كزيارة طبيب الأسنان، قد تخرج سليماً ولكن تشعر بالألم".

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وعن استخدام التكنولوجيا: "الحكام لديهم حكم الفيديو، لماذا لا نستخدمه نحن أيضاً في التدريب، أنا لا أعرف عن ماذا تتحدث، البعض يستخدم الحاسب على مقاعد البدلاء منذ خمس سنوات".

يوفنتوس يحتل قمة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن ملاحقه إنتر بعد مرور 12 جولة من عمر المسابقة حتى الآن.