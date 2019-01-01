ساري يتمنى مقابلة مورينيو في دوري الأبطال

ويرشح سيتي للفوز بالمسابقة

تمنى مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري أن توقعه القرعة الخاصة بدوري أبطال أوروبا في مواجهة البرتغالي جوزيه مورينيو، مؤكداً أنه سيكون سعيداً بمقابلة السبيشال وان.

يوفنتوس صعد لدور الستة عشر متصدراً لمجموعته، وأنهى لقاءاته منتصراً في ألمانيا على باير ليفركوزن بثنائية نظيفة مساء الأربعاء.

ساري بعد ثنائية ليفركوزن: يوفنتوس بحاجة للحفاظ على هذا التركيز

وقال ساري بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كنت محظوظاً بمعرفة مورينيو، شخص استثنائي وشخصية تملك فكراً مختلفاً عن الخارج".

وأكمل: "سأكون سعيداً لو قابلته من جديد، من المرشح للفوز بالبطولة؟ من وجهة نظري مانشستر سيتي".

وعن مشاركة ثلاثي نجوم الهجوم معاً: "انتظرت قليلاً قبل الدفع بديبالا، ثم تراجع مجهودهم البدني وفكرت أن ألعب بالثلاثي معاً، بيرنارديسكي لم يجد الفرصة منذ مدة".

ومن جانبه، صعد توتنهام رفقة مورينيو إلى دور الستة عشر رغم سقوطه أمام بايرن ميونخ في نفس الجولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد، وذلك لكونه حسم التأهل قبلها.

وسيتعرف الفريقان على مصيرهما والخصم المقبل عبر القرعة التي ستجرى يوم السادس عشر من ديسمبر الجاري.