ساري يكشف موقف رونالدو وديبالا من مباراة ليون

ويتحدث عن مستقبله أيضًا..

شدد ماوريتسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، على صعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه بليون في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى ضرورة اللعب بهجوم قوي لعبور بوابة النادي الفرنسي.

وكان ليون قد انتصر في مباراة الذهاب بهدف نظيف في فرنسا، ليتعين على يوفنتوس أن يفوز بهدفين نظيفين في أليانز ستاديوم ليتوجه إلى الدور ربع النهائي من البطولة الحلم.

باولو ديبالا تعرض إلى إصابة خلال مباراة سامبدوريا في الدوري الإيطالي أبعدته عن آخر مباراتين في الكالتشيو، وأثارت شكوكًا كثيرة حول إمكانية تواجده في مباراة ليون، وقد كشف ساري الموقف النهائي للدولي الأرجنتيني.

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ساري في المؤتمر الصحفي للمباراة قال "لا يزال ديبالا في يد الجهاز الطبي ولكننا سوف نعرف ما بمقدوره فعله غدًا صباحًا وبعدها سأتحدث له وللأطباء ونحدد مصيره".

كما أضاف متحدثًا عن كريستيانو رونالدو "إنه يتدرب بصورة جيدة للغاية، رأيته بالأمس يحرز هدفًا رائعًا في التدريبات، أعتقد أنه يستعد لهذه المباراة بالطريقة الصحيحة تمامًا".

وتابع متحدثًا عن المباراة "علينا أن نُقدِّم أداءً عظيمًا، ليون فريق تطور كثيرًا وبات قويًا أكثر على الصعيد الدفاعي منذ الاعتماد على خطة ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع، كما أنهم يلعبون بكثافة عالية في منتصف الملعب".

واستطرد "بنتيجة مباراة الذهاب، ستكون المباراة صعبة للغاية علينا، علينا أن نظهر بهدوء وتركيز. إنه لمن المستحيل أن نلعب بدون ضغط غدًا لكن علينا أن نتحلى بالحدة اللازمة، وهما أمران مختلفان تمامًا".

أما عن مستقبله في تدريب يوفنتوس، فأجاب ساري إجابة نارية بقوله "أعتقد أن النادي سيقوم بتقييم فترتي اعتمادًا على الموسم بأكمله، لذلك إذا كان قرارهم مُتخَذًا بالفعل بالتعاقد مع مدرب جديد، فمباراة ليون لن تحدث تغييرًا".

الجدير بالذكر أن الصحف الإيطالية قد أشارت إلى أن إدارة يوفي تفكر في إقالة ساري والتعاقد مع أنطونيو كونتي بعد المستوى الهزيل الذي ظهر به البيانكونيري بحسم لقب الكالتشيو بفارق نقطة وحيدة عن إنتر.