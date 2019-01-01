ساري يبلغ إدارة يوفنتوس رفضه الإقلاع عن التدخين

ماوريسيو ساري قد يلحق مباراة يوفنتوس ونابولي.. ولكنه لن يقلع عن التدخين

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أبلغ ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس إدارة النادي برفضه فكرة الإقلاع عن التدخين، وذلك بعد تحسن حالته الصحية واقترابه من مغادرة المستشفى.

وكان ساري قد أصيب بالتهاب رئوي قبل انطلاق الموسم بحوالي أسبوع، نقل على إثره إلى المستشفى وغاب عن افتتاح الكالتشيو أمام بارما.

ولكن في الأيام الأخيرة، أفادت التقارير الطبية أن حالة ساري الصحية قد تحسنت بشكل أسرع من المتوقع وأن الأمور كلها تسير بشكل إيجابي.

وحسب المصادر الصحفية فإن ذلك من الممكن أن يجعل ماوريسيو ساري جاهزًا لقيادة الفريق أمام نابولي في الجولة الثانية من الكالتشيو، والتي ستلعب مطلع الأسبوع المقبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

وفي ظل ذلك، نصح الأطباء ساري بالإقلاع عن التدخين تجنبًا للإصابة بمثل هذه الحالة مستقبلًا خاصة مع تقدمه في العمر، ولكنه لم يصغِ لما قالوا.

ونقلت مصادر مقربة من المدرب الإيطالي أن ماوريسيو ساري قد أبلغ إدارة يوفنتوس بأنه لن يقلع عن التدخين ولن يفكر في هذا في المستقبل القريب.

تقارير – ساري يعود للظهور من جديد أمام نابولي

يذكر أن ماوريسيو ساري عرف بالتدخين بشراهة كبيرة، حيث ذكرت بعض التقارير أنه يدخن من 60 إلى 80 سيجارة يوميًا.