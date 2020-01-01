ساري: مشاركة كيليني أمام بريشيا لم تكن اختياري!

كيليني عاد للسيدة العجوز بعد تعافيه من القطع في الرباط الصليبي

كشف ماوريتسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، أنه لم يختر بنفسه مشاركة جورجيو كيليني قائد الفريق العائد من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة اليوم.

وتغلب يوفنتوس على بريشيا، بهدفين دون رد منذ قليل في إطار مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

وقال ساري في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد قمنا بما يجب علينا فعله، كانت بدايتنا جيدة للمباراة، وكسرنا تكتلهم الدفاعي".

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وواصل: "ديبالا كان لديه حرية أكثر في الجانب الهجومي، بينما كان يعمل كوادرادو على سد الثغرات".

وأضاف: "نحن في موقف معقد فلدينا العديد من اللاعبين الأقوياء ولكن ليس لهم دوراً محدداً، مثلاً ديبالا مهاجم ولكنه جيد في العودة من الخلف رونالدو يحب اللعب على الأطراف، كوادرادو يستيطع القيام بالعديد من الأدواء في وسط الملعب".

وحول غياب رونالدو عن مباراة اليوم، قال ساري: "لقد قررت إبعاد رونالدو عن المباراة، فهو غير قادراً على اللعب في كل مباراة، لذلك توصلنا إلى هذا النظام".

وشهدت مباراة اليوم، عودة جورجيو كيليني قائد الفريق، من إصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ مطلع الموسم.

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وقال ساري عن مشاركة كيليني: "كي نكون صريحين، هو من جعل نفسه يشارك اليوم، استدارت ورأيته أمامي مرتدياً قميصه، ويسألني كم الوقت، من الأمس وهو يدور حول هذا الأمر ليشارك في آخر 10 دقائق من المباراة، لهذا لم أستطع المقاومة ووافقت".

جدير بالذكر أن يوفنتوس بعد مباراة اليوم وصل للنقطة 57 في صدارة ترتيب الدوري، بشكل مؤقت في انتظار مباراة لاتسيو وإنتر مساء اليوم