ساري: لست قلقًا ويجب أن يترك رونالدو حرًا

تصريحات ماوريتسيو ساري حول خسارة يوفنتوس من كالياري

قال ماوريتسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس إنه لا يمكن القلق بشأن الأهداف التي يستقبلها الفريق في المباريات الأخيرة والفترة الماضية.

وسقط يوفنتوس أمام مضيفه كالياري بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي الذي حسمه بالفعل في الجولة الماضية.

وعقب المباراة التي تلقى فيها يوفنتوس هزيمة جديدة متكررة في الفترة السابقة التي شهدت الكثير من النتائج السلبية، تحدث ساري عن عدم القلق.

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وأضاف: "مباراة الليلة ليست مقياسًا لأننا جئنا من بطولة توجنا بها بالفعل قبل 68 ساعة، لذلك كانت المباراة غير نمطية، ولكننا بحاجة لأن نكون أكثر صلابة"

وتابع: "نحن الفريق الوحيد الذي يلعب 5 مباريات في 12 يومًا، لذلك شكل الدوري ضغطًا كبيرًا وخلق العديد من المشاكل لنا والتي انعكست على المردود"

وأردف: "سنرى ما يمكننا أن نقوم به من أجل استعادة اللياقة والمخزون البدني قبل منافسات دوري الأبطال، لدينا الوقت وسنواصل العمل"

وحول كريستيانو رونالدو قال ساري إنه لا يمكن تقييده على مستوى التحركات، حيث يجب أن يترك حرًا ليحدث الإضافة، مؤكدًا أن الفريق لم يسجل لأنه افتقد إلى الخبث.

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يذكر أن يوفنتوس قد حقق لقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي وللمرة الأولى مع المدرب ماوريتسيو ساري الذي خسر اللقب مع نابولي في 2018 بعد منافسة شرسة.