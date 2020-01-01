ساري: لا يوجد مشكلة مع بيانيتش

هل تسبب انتقاله الوشيك إلى برشلونة في حدوث أزمة بينه وبين مدربه في يوفنتوس؟

يقول المدير الفني ليوفنتوس ماوريتسيو ساري إنه ليس لديه مخاوف بشأن ملاءمة ميراليم بيانيتش لخططه على الرغم من الحديث عن صفقة وشيكة ستشهد انتقال لاعب خط الوسط البوسني إلى برشلونة.

وكانت العديد من المصادر الصحفية قد أكدت وجود اتفاق أولي بين إدارتي برشلونة ويوفنتوس بشأن حدوث صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وستتضمن هذه الصفقة انتقال الدولي البرازيلي أرتور ميلو إلى يوفنتوس مقابل انتقال الدولي البوسني ميراليم بيانيتش إلى الفريق الكتالوني.

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وحول ذلك، فإن هذا الأمر لا يؤثر على تواجد بيانيتش في خطط ساري لما يتعلق بالموسم الحالي والذي سيكمله متوسط الميدان البوسني مع الفريق سواء قرر الرحيل أو البقاء.

وأضاف ساري: "إذا تم بيعه فسيكون ذلك لأسباب أخرى. فهو ليس قيد المناقشة من وجهة نظر فنية، هناك بعض الأمور التي تتم في غرف الإدارة"

وتابع: "النادي لم يعطني أي إشارات بخصوص استبعاد بيانيتش أو معاقبته على قرار الرحيل أو حتمية رحيله من الأساس، لذلك أنا لا أضع ذلك في الاعتبار"

وأردف: "المناقشات بينه وبيني تتعلق بالجوانب التقنية والفنية. يجب ألا يقلق إذا فاتته مباراة أو تغيب عن أخرى، ولكن عليه أن يتفاعل بسرعة ويعمل بجد"

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يذكر أن يوفنتوس سيستضيف ليتشي مساء الغد على ملعبه أليانز ستاديوم، في مباراة سيسعى فيها لاستغلال تعثر ملاحقيه لاتسيو وإنتر من أجل الابتعاد أكثر في الصدارة.