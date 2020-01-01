سارّي: كريستيانو رونالدو؟ مثل الجميع فقد الحركية والتأثير

تعرف على تصريح سارّي بعد الخسارة من نابولي

وجّه ماوريتسيو سارّي، المدير الفني لنادي يوفنتوس، النقد للاعبيه دون استثناء لكريستيانو رونالدو مشيرًا إلى أنّ أزمة الفريق في العناصر الفردية.

يوفنتوس خسر نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأساسي بالتعادل السلبي.

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وفشل سارّي للمرة الثانية في الفوز بنهائي مع يوفنتوس بعد خسارة السوبر المحلي أمام لاتسيو.

وقال ساري في تصريحات عقب المباراة: "الأمر محبط للاعبين والإدارة والجمهور، ولكن في الوقت الحالي لا نستطيع التعبير بأكثر من ذلك، لقد ضغطنا بصورة جيدة ولكن الظروف لم تكن مناسبة بالنسبة لنا".

وتابع: "كريستيانو رونالدو؟ لقد رأيته مثل الآخرين، افتقد الحركية وكان يحتاج إلى ذكاء أكبر لأجل صناعة الفارق، ولكني أعتبر ذلك أمرًا طبيعيًا في ظل الظروف الحالية".

وأردف: "أعتقد أنّ الفريق لا يستطيع اللعب لمدة 90 دقيقة بالطريقة ذاتها، نحن نعاني في الوقت الحالي وخاصة فيما يتعلق بالفرديات وغياب الذكاء والشخصية".

واختتم: "لم أرى أي شيء من اللاعبين، أنا غاضب للغاية ومحبط ومن الأفضل الصمت الآن والحديث عن الأمر فيما بعد".

جدير بالذكر أنّ الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي سخر من المستوى الذي ظهر به رونالدو في اللقاء.