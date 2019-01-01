ساري: غضب رونالدو؟ لم يكن على ما يرام

ساري يتحدث عن ردة فعل رونالدو الغاضبة بعد استبداله

تحدث المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس حول قضية استبداله لكرستيانو رونالدو في مواجهة لوكموتيف موسكو.

وكان يوفنتوس قد تغلب على لوكموتيف موسكو في آخر الدقائق بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقبل 10 دقائق من انتهاء المباراة، أقحم ماوريسيو ساري دوجلاس كوستا بدلًا من النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، الأمر الذي تسبب في رد فعل غاضب من قبل صاروخ ماديرا.

وحول ذلك، قال ماوريسيو ساري عقب المباراة إن رونالدو عانى من بعض الانزعاجات في الركبة، وجاء تبديله حتى لا تتضاعف هذه الآلام وتحرمه من المشاركة في المباريات المقبلة.

وأضاف: "رونالدو ليس على ما يرام بدنيًا ويحتاج إلى الراحة، لدينا العديد من المباريات الصعبة، ونحتاج إلى أن يكون جاهزًا بنسبة 100% في المواجهات المقبلة"

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يذكر أن يوفنتوس قد حجز اليوفي بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر من دوري الأبطال بعدما حصد 10 نقاط من مبارياته الأربعة التي خاضها حتى الآن.