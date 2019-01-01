ساري: رونالدو يفكر في الهدف رقم ٨٠٠ وأفتخر بتدريبه

ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس يثني على لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو وبما يقدمه للفريق مؤخرًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس بلاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب المستويات التي يقدمها في الفترة الأخيرة رفقة الفريق ومنتخب بلاده.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي لمباراة لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا، وأكد خلالها على صعوبة المواجهة المقرر لها مساء الغد.

وقال ساري: "المباراة أمام لوكوموتيف موسكو ستكون صعبة للغاية، هم يقدمون مستويات رائعة في الدوري المحلي وبالتأكيد كل هدفهم تكرار ذلك خلال دوري أبطال أوروبا وفي مواجهتنا".

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وأضاف عن تشكيلة مباراة الغد وتفضيله لهيجواين أو ديبالا وقال: "كلاهما يمر بفترة جيدة وفي الوقت الحالي ذلك من حسن حظنا، غدًا سنرى من منهما سيكون أكثر جاهزية وسيشارك في اللقاء".

وأكمل: "تدريب كريستيانو رونالدو يعد فخرًا بالنسبة لي فهو دومًا لديه القدرة على تسجيل الأهداف من أجل الجميع في أي مكان في الملعب كما أنه يملك عقلية استثنائية لقد كان يفكر في هدفه رقم ٨٠٠ وهو يحتفل برقم ٧٠٠".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد سجل هدفه رقم ٧٠٠ خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة مع المنتخب البرتغالي قبل أن يضيف رقم ٧٠١ في مواجهة بولونيا يوم السبت الماضي