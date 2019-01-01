ساري: لا أعلم ما المقصود بـ "ساري بول"

المدير الفني للبلوز يتحدث عما يُوصف به أسلوب لعبه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي أنه لا يعرف ما الذي يُعنيه مصطلح "ساري بول" المستخدم في إنجلترا حاليًا لوصف أسلوب لعب المدرب الإيطالي.

وأطلق الإعلام والجمهور الإنجليزي في غرب لندن هذا الاسم على أسلوب لعب ساري، لكن جمهور تشيلسي هاجمه بقوة خلال مباراة الخسارة أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، قائلًا "اللعنة على ساري بول".

المدرب صاحب الـ60 عامًا يستعد لخوض نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر سيتي غدًا الأحد وسط شكوك كبيرة حول إقالته حال خسارة اللقاء، وقد قال قبل المباراة "لا أعلم ما المقصود بـ "ساري بول"، إذ كما قلت في أول يوم لي في إنجلترا، لا أعلم ما الذي يعنيه هذا المصطلح".

أضاف "أعتقد أن مصدره أحد الصحفيين، لا أعتقد أنني سمعت به أبدًا في إيطاليا. لا أعلم إن كانت الأمور أسهل دون هذا الوصف. أعتقد أنه في النهاية الأهم هو النتائج. طبيعة عملي تعتمد على النتيجة، ولا شيء آخر".

ساري سُئل عن أمر آخر، وهو اختلاف موقف مانشستر سيتي وتشيلسي تجاهه وتجاه بيب جوارديولا حين مر الإسباني بنفس هذا الوضع الصعب موسم 2016-2017، إذ دعمه النادي تمامًا ولم يُشكك في مستقبله سوى نادرًا.

وقد أجاب "لأنه كان محظوظًا، لا أعلم، عليك توجيه هذا السؤال للناديين، مانشستر سيتي وتشيلسي، لكني لا أعلم إن كنت تحت الضغط من ناديي أو منكم أنتم أيها الصحفيون، لا أعلم حاليًا".

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"أعتقد أنه عليك الانتظار حين تختار العمل مع جوارديولا، لأننا نعلم جميعًا أنه بحاجة للوقت. حقًا ليس من السهل لفريق إنجليزي أن يلعب مثل هذا النوع من كرة القدم، لذا تصرفهم طبيعي".

أخيرًا تحدث ساري عن أزمة الثقة التي يُعاني منها لاعبو البلوز، قائلًا عن مواجهة مالمو الأخيرة في الدوري الأوروبي والتي حسمها تشيلسي لصالحه 3-0 "شاهدت فريقًا قلقًا لمدة 30 دقيقة خلال تلك المباراة، دون أي ثقة".

"لذا لم أشأ أن أضغط عليهم، أريد لعقولهم أن تكون أكثر حرية، لن نستعد للمباراة إلا يوم السبت، كما أعتقد. لم أحب عقلية الفريق خلال الـ30 دقيقة الأولى، أريد أن أشاهدهم أكثر تحررًا، لذا سنُحضر للمباراة في 60 دقيقة، لا أكثر".