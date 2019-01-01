صحيفة | مستقبل ساري سيُحسم خلال الأسبوعين القادمين

المباريات القادمة مصيرية للمدرب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يعيش ماوريتسيو ساري أيامًا صعبة للغاية في لندن، إذ بات مهددًا بقوة بفقدان منصبه في تشيلسي بعد تراجع النتائج خاصة الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي 6-0.

وفيما كان يُتوقع أن يصدر قرار إقالة المدرب خلال الساعات الأخيرة، أوضحت صحيفة تيليجراف أن ساري سيُمنح فرصة أسبوعين لتحسين النتائج وإلا قد يعود لبلاده ويُسلم مهمة تدريب البلوز لمساعده جانفرانكو زولا.

وسيلعب تشيلسي خلال تلك الفترة مباراتين أمام مالمو في الدوري الأوروبي، بجانب مواجهة مانشستر يونايتد الصعبة في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي وأخيرًا المباراة المنتظرة ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية يوم 24 فبراير القادم.

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وسيعود الفريق للعب في الدوري الإنجليزي حين يُواجه توتنهام في مباراة صعبة يوم 27 فبراير القادم.

يُذكر أن ساري بدأ الموسم جيدًا مع تشيلسي لكن الأسابيع الأخيرة شهدت عدد من النتائج السيئة خاصة الخسارة أمام بورنموث 4-0 وأمام آرسنال 2-0 وأخيرًا السقوط المدوي أمام السيتي، وهو ما أدى لخروج الفريق من المربع الذهبي وتراجعه للمركز السادس.