ساري بعد تخطي بريشيا: ما زلنا بحاجة لتحسين الدفاع

ساري غير راض عن أداء مدافعي يوفنتوس

أثنى مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري على أداء لاعبيه بعد تخطي بريشيا بدون كريستيانو رونالدو بهدفين لهدف في افتتاح مباريات الجولة الخامسة للدوري الإيطالي.

وبعد المباراة قال المدرب الإيطالي لشبكة DAZN "أظهرنا بعض التحسن خاصة على مستوى السيطرة على المباراة، لكن من الواضح أننا ما زلنا بحاجة لتحسين الدفاع. رأيت إيجابية في الهجمات ولم نتوقف عن خلف الفرص، وهذا في مباراة صعبة بعد التأخر بهدف في أول 4 دقائق".

وعن أسباب تعديل أسلوبه من 4-3-3 لـ 4-3-1-2 في ظل غياب صاروخ ماديرا، قال "أعتقد أننا بحاجة لنكون أكثر استعدادًا للعب بأكثر من تكتيك، لا شك لدينا بعض المشكلات مع المدافعين والكثير من لاعبي الوسط والمهاجمين، لذا من الحكمة الاستفادة من عناصرنا المتاحة في الوقت الراهن".

وأضاف "إذا تحسن أدائنا الدفاعي في وقت لاحق من الموسم، فهذا يعني أن الأمور ستكون على ما يرام، ويُمكننا كذلك إعادة النظر في النهج، لكن قبل أي شيء، علينا أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات".

التشكيل الأفضل لعام 2019. 📝



برأيك من اللاعب الذي لا يستحق التواجد في هذا التشكيل؟ 🤔 pic.twitter.com/AHIU8GTZ5k — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 24, 2019

الجدير بالذكر أنه بهذه النتيجة، قفز اليوفي إلى صدارة الدوري بشكل مؤقت بفارق نقطة عن إنتر، قبل أن يستضيف لاتسيو مساء الأربعاء في ختام الجولة.