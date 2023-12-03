مدرب لاتسيو في ورطة .."ساري أخبرني أن أحداث 11 سبتمبر أثارته جنسياً!"

تصريح غريب يثير الجدل في إيطاليا

كشف لاعب سامبدوريا السابق أمريكي الجنسية جابرييل إنزو فيراري عن موقف غريب جمعه بمدرب لاتسيو الحالي ماوريتسيو ساري.

المدرب السابق لنابولي وتشيلسي يعيش أوقاتاً مضطربة مع فريقه الإيطالي في ظل تذبذب النتائج، وإن كان فاز مؤخراً على كالياري وسلتيك 1-0 على التوالي، وضمن عبوره للدور التالي في دوري الأبطال.

وقال فيراري في بودكاست أمريكي عن فترته كلاعب مع ساري في بيروجيا: "لم يكن هناك ساري بول بعد وقتها، كان في الدرجة الثالثة ولم يكن نفس المدرب الشهير وكان يملك شخصية جامحة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "احترمه كثيراً، لا يهتم بأي شخص، كان يدخن سجائره باستمرار وامتلك آرائاً شيوعية في وقت لم يكن أحد يهتم بذلك".

وواصل فيراري: "في أحد الأيام جاء لي وقال لي بالحرف الواحد: فيراري، لقد قمت بالاستمناء من قمة الإثارة عندما سقط البرجين"، في إشارة لحادثة الحادي عشر من سبتمبر الشهيرة في العام 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن ساري تم ربطه مؤخراً بالعمل في دوري روشن بالسعودية حال رحيله عن لاتسيو، ولم يستبعد الإيطالي الفرضية عند سؤاله عنها في تصريحات إعلامية بالأيام الماضية.