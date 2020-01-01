ساري: الفوز معي يعني أن يوفنتوس حقق شيئاً كبيراً

سعيد بالفوز..

نعت ماوريتسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، لاعبيه بالأبطال بعد تتويجهم بلقب الدوري الإيطالي للعام التاسع على التوالي.

يوفنتوس انتصر على سامبدوريا بهدفين نظيفين ليضمن بذلك التتويج باللقب قبل جولتين من انتهائه ورغم الأداء السيئ طوال الموسم.

هذه هي البطولة الأولى التي يحققها ساري منذ أن تولى مقاليد قيادة يوفي في الصيف الماضي خلفًا لماسيميليانو أليجري، وبعد خسارته للسوبر والكأس هذا الموسم.

المزيد من الفرق

وبشكلٍ عام لم يتمكن ساري من تحقيق بطولات كثيرة في مسيرته، فاكتفى بلقب الدوري الأوروبي مع تشيلسي الموسم الماضي مع مسيرة مميزة مع نابولي لكن دون تتويجات.

وظهر ليوناردو بونوتشي في غرف خلع ملابس البيانكونيري وهو يحتفل، ليدخل ساري في الحديث ويقول "إذا فزت معي وأنا لم يسبق لي الفوز بشيء، فهذا يعني أنك حتمًا قوي".

كما تابع في تصريحات إعلامية "أتحدث مع اللاعبين في غرف خلع الملابس عن الطريقة التي نلعب بها، يحدث هذا دائمًا، نحاول جعل اللاعبين سعداء".

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وأضاف "منذ اليوم الأول لي في غرف خلع الملابس وأنا أعرف أنني مع لاعبين من طراز كبير، تمشي هناك وأنت تعرف حقًا أن هناك لاعبين عظماء يمكنك الاعتماد عليهم".

أما عن إصابة باولو ديبالا، فقال "يبدو أنها مشكلة عضلية، سنخضعه لبعض الفحوصات".

وأتم متحدثًا عن كريستيانو رونالدو "هو وديبالا يحدثان فرقًا في الملعب، لذلك هم يستحقون الثناء لكن النادي الذي خلفهم لا يجب الإغفال عنه، الإدارة تفعل لنا كل شيء ولو طلبنا بترولًا لجلبوه لنا".

"لهذا السبب كنا قادرين على الفوز بكل هذه البطولات، يوفنتوس من أقوى الأندية في أوروبا، لم أكن لأطلب شيئًا أكثر من العمل هنا".