ساري: العقلية الهجومية لا تعني إضافة مهاجمين!

تصريحات عقلانية من ساري..

طمأن ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، جمهور البيانكونيري على لياقة نجمهم الأول كريستيانو رونالدو، وأكد على جاهزيته لمباراة اليوفي أمام أودينيزي مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

رونالدو شارك في مباراة يوفنتوس الأخيرة أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، وقد سجّل هدفًا وظهر بصورة جيدة، لكن المخاوف لا تزال موجودة من حالته البدنية بعد الإصابة التي ألّمت به في الأسابيع الماضية.

ساري في المؤتمر الصحفي لمباراة أودينيزي قال "الحالة البدنية لرونالدو تتحسن بوضوح، إنه يتعافى بصورة جيدة جدًا من المباريات التي يشارك فيها، هو جاهز لمباراة أودينيزي.".

كما أضاف "مباريات دوري أبطال أوروبا تأخذ طاقة كبيرة للغاية من الفريق، ولكن ينبغي علينا أن نقدم أداءً جيدًا أمام أودينيزي وأن نحقق نتيجة إيجابية.".

"العقلية الهجومية لا تعني إضافة مهاجمين في التشكيل الأساسي و انتهى الأمر على ذلك، هناك حالات وظروف معينة يتعين توافرها حتى يشارك الثلاثي رونالدو وديبالا وهيجواين سويًا."

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وعن الإصابات، قال ساري "رابيوت؟ كانت لديه إصابة ولكن لديه قدرة بدنية أكثر من رائعة، إنه في حاجة إلى بعض الوقت. دوجلاس كوستا وبينتانكور جاهزان للمباراة أيضًا، ولكن دوجلاس كان بعيدًا لـ20 يوم مقابل 3 فقط لبينتانكور.".

وأتم "تعافي رامسي من الإصابة يسير بصورة جيدة جدًا، الآن هو يشارك معنا بصورة منتظمة في التدريبات الجماعية، لننتظر ونرى إذا ما كُنّا سنضيفه إلى دكة البدلاء غدًا أم لا.".

الجدير بالذكر أن يوفنتوس قد هُزِم الجولة الماضية على يد لاتسيو بثلاثية لهدف، ليواصل تواجده في المركز الثاني من ترتيب الكالتشيو خلف المتصدر إنتر والذي تعادل مع روما سلبيًا وكان بمقدور السيدة العجوز أن تقتنص منه الصدارة إن فازت على الفريق العاصمي الآخر.