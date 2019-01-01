ساري: أنا وأليجري لم يؤمن بنا أحد في البداية

ساري يروي قصة قديمة في اول مباراة جمعته مع أليجري

كشف ماوريتسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس الحالي، عن قصة قديمة جمعت بينه وبين ماسيميليانو أليجري مدرب الفريق الأسبق، عندما قلل أحد الأصدقاء منهما كمدربين.

وتعاقد يوفنتوس مع ساري مطلع الموسم الحالي، ليخلف أليجري الذي رحل عن صفوف السيدة العجوز.

وتعود أحداث القصة إلى نوفمبر 2003، في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، عندما واجه ساري أليجري في مباراة انتهت بالتعادل السلبي.

وقال ساري في تصريحات صحفية: "في ذلك الوقت لم يكن يؤمن بنا أحد، بعد المباراة قال لي أحد الأشخاص إن كنتما مدربين، فيمكن لأي شخص أن يكون مدرب بتلك الطريقة".

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وواصل: "لم أتغير منذ ذلك الوقت، روحي هي نفسها، ولم أغير الطريقة التي أتعامل بها مع كرة القدم".

وتابع: "المشاعر التي كنت أشعر بها في ذلك الوقت مختلفة، ولم أشعر بها بعد ذلك في حياتي المهنية حتى في النهائيات الكبرى".