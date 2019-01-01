ساري: أشكر رونالدو وهذا هو سبب تغييره

ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس يكشف أسباب تغيير البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام ميلان.

كشف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن أسباب تغييره للاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواجهة ميلان بالجولة الـ ١٢ من الدوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ساري وأكد خلالها أن رونالدو كان في حاجة للراحة بحلول ذلك الوقت من المباراة.

وقال ساري: "خلال الشهر الماضي عانى من مشكلة بسيطة في ركبته وتعرض لضربة في التدريبات وتسببت في أذى لأحد الأربطة".

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وأضاف: "عندما يتدرب أو يلعب بشكل قوي للغاية يؤثر ذلك عليه وقد يعرض عضلات فخذه للتلف أو الأذى".

وأكمل: "هذا الأمر يؤثر على أداءه لذلك هو ليس في أفضل أحواله بالوقت الحالي، والجميع هنا يحاول تقديم أفضل ما لديه وسيشعرون بالانزعاج كلما تم تغييرهم هذا مؤكد، سأكون أكثر قلقًا لو لم يظهروا علامات الامتعاض".

وأنهى حديثه: "يجب أن نشكر رونالدو لأنه قام بالتضحية وتواجد هنا الليلة في تلك الظروف الصعبة، وحاول بكل ما لديه ليلعب ورأيت أنه ليس بخير لذلك أخرجته".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم انتهى بفوز يوفنتوس بهدف وحيد سجله البديل ديبالا ليعيد البيانكونيري على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي.