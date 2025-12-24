تم احتجاز رئيس نادي فنربخشه سادتين ساران بعد استجوابه في إطار تحقيق بشأن المخدرات أجرته النيابة العامة في إسطنبول، وبعد أن ثبت تعاطيه المخدرات في معهد الطب الشرعي.

وقد صرح مكتب المدعي العام في إسطنبول: "في إطار التحقيق الجاري مع المشتبه به ستيفن سادتين ساران، وبناءً على أدلة إضافية تم الحصول عليها، تم اعتقاله من قبل قيادة الدرك الإقليمية في إسطنبول بتهمة الإتجار بالمخدرات وتسهيل تعاطيها، بجاانب تعاطي المخدرات".

ماذا قال فنربخشه؟

أصدر فنربخشه البيان التالي بشأن هذه المسألة: "تم احتجاز رئيسنا، السيد سادتين ساران، هذا المساء من قبل قيادة الدرك الإقليمية من مكتب رئاسة فنربخشه كجزء من التحقيق الجاري. التحقيق المعني لا يزال جارياً ويتم إجراؤه وفقاً لمبادئ سيادة القانون، تحت سلطة ومسؤولية السلطات المختصة.

نحن على ثقة تامة بأن رئيسنا سيتغلب على هذه المحنة بحكمة وهدوء، كما فعل حتى الآن. سيستمر العمل الذي يتم القيام به لصالح نادينا دون انقطاع؛ وسيتجاوز رئيسنا، السيد ساداتين ساران، هذه الأيام الصعبة وسيواصل العمل بحزم من أجل نادينا.

يرافق رئيس مجلس الإدارة شكيب موستوروغلو وأعضاء مجلس الإدارة ومحامو النادي ومحامو رئيسنا السيد سادتين ساران رئيسنا في هذه العملية. وجب إعلام الجمهور بذلك."